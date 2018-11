Halloween 2018 ist passé. Wenn ihr aber gerade erst auf den Geschmack von Grusel, Horror und Zombies gekommen seid, könnte bei den diesmaligen Lesetipps fürs Wochenende etwas für euch dabei sein. Wie machen uns Horrorspiele Angst? Warum können Zombies in so vielen Spielen sprechen und rennen? Warum ist Retro-Gaming nun auch bei Brettspielen angesagt? Warum wollen so viele Verantwortliche keinen eSport bei den Olympischen Spielen? Und warum um alles in der Welt treten die Pferde in Red Dead Redemption 2 ständig um sich?! Freut euch auf die Antworten.

Wie machen uns Horrorspiele Angst?

giga.de am 31.10.2018, von Marina Hänsel „Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst, die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten.“ Dieses Zitat von H.P. Lovecraft ziert einen umfangreichen Artikel über Horrorspiele von Marina Hänsel. Dunkelheit, Monster, Gewalt und Liebe sind die Kategorien, mithilfe derer die Autorin zu verdeutlichen versucht, wie ein gutes Horrorspiel funktioniert - aktuelle und prominente Beispiele wie den Horror-Shocker Concluse eingeschlossen. SPIEL 2018: Gesellschaftsspiele für Nerds und Geeks

heise.de am 28.10..2018, von Julius Beineke Mit der SPIEL 2018 gastierte am vergangenen Wochenende wieder eine der weltgrößten Messen für Gesellschaftsspiele aller Art in Essen. Heise.de hat ein paar Impressionen eingesammelt und einen Trend festgestellt: Retro-Gaming. Videospielklassiker wie Pac-Man lassen Brettspiel und elektronische Spielkomponenten miteiner verschmelzen. Und auch der schon länger andauernde Trend Videospiel-Franchises als Tabletop umzusetzen hält an: Dark Souls, Jagged Alliance und Assassin's Creed etwa haben nun den Weg in die analoge Welt gefunden. DOSB: eGaming ist keine eigenständige sportliche Aktivität

4players.de am 30.10.2018, von Marcel Kleffmann Aktuell streiten der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der eSport-Bund um die Aufnahme des eGamings ins Oylmpische Programm. Der IOC-Präsident meint, Killer-Spiele widersprächen den Olympischen Werten und der DOSB „erkennt die Bedeutung von eGaming als Teil einer modernen Jugend- und Alltagskultur an, nicht jedoch als eigenständige sportliche Aktivität.“ Eine heiße Diskussion über Toleranz und sportliches Werteverständnis ist entbrannt und Marcel Kleffmann hat für 4players alles verständlich zusammengefasst und die offiziellen Stellungnahmen der Beteiligten zusammengetragen.