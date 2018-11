Castlevania: Netflix gibt grünes Licht für die dritte Staffel

360 XOne PS3 PSP andere

Nach einer offenbar sehr erfolgreichen zweiten Staffel von Castlevania hat der Streamingdienst-Riese Netflix offiziell grünes Licht für eine weitere Season gegeben. Dies gab der Producer Adi Shankar (Dredd, A Walk Among the Tombstones) jüngst über Instagram bekannt. In seinem Post dankte der Macher Netflix und seinen Fans für die Unterstützung. Auch der Vampirfürst selbst meldete sich natürlich auf Twitter zu Wort, um die Ankündigung persönlich zu tätigen:

Eure Reaktionen auf die zweite Staffel rühren dieses uralte Vampirauge zu blutigen Tränen. An diesem All Hallows' Eve ist es mir eine Ehre, die dritte Staffel offiziell ankündigen zu können. Ohne euch wäre das nie geschehen! - Vlad Dracula Ţepeş.

Die Nachricht ist nicht weiter überraschend, denn schon im Juni ließ Richard Armitage, der Synchronsprecher des Vampirjägers Trevor Belmont, gegenüber Digital Spy durchblicken, dass eine weitere Staffel geplant sei. Wann genau das nächste Abenteuer von Trevor und seiner magiebegabten Begleiterin Sypha Belnades verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass dieses wieder etwas länger ausfällt. Bestand die erste Staffel noch aus drei und die zweite aus acht Episoden, können sich die Fans in der dritten Staffel auf zehn Folgen freuen.