The Legend of Zelda: Castlevania-Producer soll an einer Serie arbeiten

Switch WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 59,70 € bei Amazon.de kaufen.

Adi Shankar, der Producer hinter Filmen wie Dredd, Lone Survivor und A Walk Among the Tombstones, sowie der zuletzt veröffentlichten Netflix-Adaption von Castlevania, soll aktuell an einer neuen TV-Serie zu einem Videospiel arbeiten. Auf seinem Instagram-Account schrieb er:

Ich kann bestätigen, dass ich derzeit gemeinsam mit einem japanischen Kult-Spieleentwickler zusammenarbeite, um eine ihrer legendären Videospielreihen als TV-Serie zu adaptieren. Am 16. November werde ich bekannt geben, um was es geht.

Wie die Entertainment- und Medien-News-Website The Wrap exklusiv erfahren haben will, soll es sich um Nintendo und einer Serienumsetzung von The Legend of Zelda handeln. Ob das stimmt, werden wir in zwei Wochen erfahren, wenn Shankar die Katze aus dem Sack lässt.