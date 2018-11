Just Cause 4: PC-Anforderungen + Teaser und Details zum Season-Pass

PC XOne PS4

Avalanche Studios hat die PC-Hardwareanforderungen für Just Cause 4 (im E3-Anspielbericht) genannt. Bereits mit frühem Videomaterial zeigte das Studio, dass der Titel visuell einiges zu bieten haben wird, inklusive der eindrucksvollen, zerstörerischen Tornados, die zum eigenen Vorteil im Kampf genutzt werden können. Wer das kommende Open-World-Action-Adventure mit hohen Grafikdetails genießen möchte, wird mindestens eine Geforce 1070 und eine I7-CPU benötigen. Auch am Arbeitsspeicher darf nicht gespart werden. Für 4K und maximale Einstellungen empfehlen die Macher gleich eine GTX 1080 Ti. Nachfolgend die Details:

Mindestsystemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 SP1 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-2400 mit 3.1 GHz / AMD FX-6300 mit 3.5 GHz oder besser

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 760 / AMD R9 270

Grafikspeicher: 2 GB VRAM oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

DirectX: Version 11

Festplatte: 59 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-4770 mit 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 mit 3.2 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1070 / AMD Vega 56

Grafikspeicher: 6 GB VRAM oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

DirectX: Version 11

Festplatte: 59 GB verfügbarer Speicherplatz

4K-Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 (samt Creators Update) mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-7700 mit 3,6 GHz / AMD Ryzen 5 1600X mit 3,6 GHZ oder besser

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

DirectX: Version 11

Festplatte: Wird noch bekannt gegeben

Überdies hat Avalanche einen Teaser zum geplanten Season Pass veröffentlicht. Letzterer wird zum Preis von 25 Euro drei DLCs umfassen, die 2019 erscheinen. In Dare Devils tritt Rico in halsbrecherischen Rennen (inklusive Massenkarambolagen) gegen Underground-Gangs von Solis an. In Los Demonios muss er sich einer uralten Kreatur stellen und in Agency Strikes Back taucht Ricos alter Arbeitgeber wieder in Solis auf und sorgt mit hochentwickelten Waffen und speziell ausgebildeten Kampftruppen für Ärger. Den Clip könnt ihr euch im Folgenden ansehen: