Just Cause 3: Gratiswochenende für Xbox-Live-Gold-Abonnenten

Microsoft hat ein Gratiswochenende für das Open-World-Action-Adventure Just Cause 3 (Testnote: 8.0) für die Xbox-Live-Gold-Abonnenten gestartet. Wer das Spiel bisher nicht erworben hat und gerne kostenfrei reinschauen möchte, kann das bis zum kommenden Montag, den 5. November 2018, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) tun. Der Download ist 47,28 GB groß.

Für den besagten Zeitraum wurde der Titel außerdem um 70 Prozent im Preis reduziert und kann in der Standardversion aktuell für 6,00 statt 19,99 Euro erworben werden. Solltet ihr euch für den Kauf entscheiden, werden alle eure Fortschritte mit übernommen. Vom 6. bis 12. November sollen dann auch Just Cause 2 um 90 Prozent, Just Cause 3 XXL um 70 Prozent und Just Cause 3: Air, Land, and Sea (Season Pass) um 75 Prozent gesenkt im Preis reduziert werden.

Darüber hinaus gibt Microsoft bekannt, dass die beiden Vorgänger Just Cause und Just Cause 2 ab sofort Teil des Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramms sind. Wer die Spiele also für die Xbox 360 erworben hat, kann diese ab jetzt auch mit besserer Grafik auf der Xbox One spielen.