Command & Conquer: EA bestätigt neue Veröffentlichung für den PC

Bild stammt aus Command & Conquer - Rivals

Während der diesjährigen E3 in Los Angeles hat Electronic Arts mit Command & Conquer - Rivals einen Ableger der Echtzeitstrategieserie für mobile Geräte angekündigt und damit für Unmut bei den langjährigen PC-Fans der Serie gesorgt, die fest mit einem PC-Release rechneten. Im vergangenen Monat meldete sich dann der Producer Jim Vessella (Tiberium Wars, Alarmstufe Rot 3, Kanes Rache) via Reddit zu Wort, um die Wogen zu glätten und ließ durchblicken, dass man möglicherweise die alten Serienteile für den Rechner remastern wird. In einem aktuellen Geschäftsbericht hat Electronic Arts CEO Andrew Wilson nun offiziell bestätigt, dass die PC-Spieler sich tatsächlich auf eine Veröffentlichung aus der Spielreihe freuen können.

Ob es sich tatsächlich um die Remaster der alten Klassiker, oder ein neues Spiel handeln wird, wollte Wilson nicht präzisieren und sagte lediglich, dass man „Inhalte für das PC-Kernpublikum des Franchises“ liefern will. Wann die offizielle Ankündigung dazu kommt, ließ Wilson offen.