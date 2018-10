The Witcher Serie: Netflix zeigt Henry Cavill als Geralt, weitere Darsteller bekannt

PC XOne PS4

Netflix hat vor wenigen Stunden das ersten Video von Henry Cavill als Geralt von Riva präsentiert. Zwar zeigt der Clip nichts aus der geplanten Witcher-Adaption, aber ihr könnt schon mal einen ersten Blick auf den Darsteller im Outfit und mit passender Maske werfen.

Die Reaktionen auf das Gezeigte sind gespalten. Während einige Anhänger des Hexers sich über den fehlenden Bart beschweren (Geralt trägt in der Buchvorlage, auf der die Serie basiert, kaum Gesichtsbehaarung) und Cavill als „zu hübsch“ für die Rolle einschätzen, zeigen sich andere Fans mit der Casting-Wahl zufrieden. Das Video könnt ihr weiter unten anschauen.

Überdies hat Netflix weitere Darsteller für die Serie bekannt gegeben. So werden noch Anna Shaffer (Hollyoaks) als Triss Merigold, Eamon Farren (Twin Peaks) als Cahir, Lars Mikkelsen (House of Cards) als Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust) als Istredd, Joey Batey (Knightfall) als Jaskier, Maciej Musiał (bisher ausschließlich in polnischen Produktionen) als Sir Lazlo und Wilson Radjou-Pujalte (Hunter Street) als Dara zum bereits bekannten Cast stoßen.