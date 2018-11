Darauf freut sich die Redaktion im... November 2018

Die heiße Phase des Jahres ist in vollem Gange – auch im November erscheinen etliche vielversprechende Spiele. Die Redaktion verrät, auf welche sie sich besonders freut, und welche Serien und Filme anstehen.

[FILME/SERIEN] Habe mit, siehe vorherige Anguckplan-Äußerung von mir, angefangen und finde es arg anstrengend. Würde gerneangucken, darf es aber nicht im deutschen Internet, zumindest nicht legal, und bringe gerade keinen Proxy-Tunnel zustande. Die Serie, die mich aktuell und noch bis Mitte Dezember am meisten fesselt, ist...[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe gerade erst einen wundervollen Geheimtipp aufgetan, der aber dem kommenden Jörgs Spielemonat vorbehalten bleibt (und der auch erst im Betastadium ist) und möchte mich noch einige Stunden mehr mitbeschäftigen, wo ich Salmdorf neu gegründet habe. Ich warte sehnlichst auf mein Testmuster zu, das für "um den 20.11. herum" angekündigt ist. Und nächste Woche spiele ich vorab schon mal, da ja auch noch im November erscheint.[SONSTIGES] Ich habe im November keine Zeit für "sonstiges". Aber im Dezember wieder![FILME/SERIEN] Mit der Freundin bin ich gerade mitten in, das macht tatsächlich eine Menge Spaß. Filmtechnisch werde ich mir wohl den neuenansehen, eventuell ja sogar mit einem redaktionellen Kollegen? Das gilt es zu klären. Das Original habe ich auf jeden Fall schonmal als Vorbereitung geschaut, habe also die Vorgeschichte wieder im Kopf.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn ich quasi unmittelbar vor dem Schreiben dieser Zeilen die Kampagne vonbeendet habe, werde ich wohl noch etwas weiter die Open World von Rockstars Titel unsicher machen. An neuen Releases bin ich vor allem gespannt auf. Zumindest den ersten Teil habe ich wirklich geliebt.[SONSTIGES] So richtig vorgenommen habe ich mir für den November noch nichts. Ich denke mal, ich werde mal wieder ein Wochenende in Hamburg anpeilen, aber das ist ja schon fast Standard. Ansonsten steht Ende des Monats noch dasan, eine Veranstaltung bei der – ja genau, nur Hardstyle läuft. Das wird wohl laut, anstrengend und lustig.[FILME/SERIEN] Mangels Sky kann ichleider nicht anschauen – und dabei wäre das der einzige Neustart, der mich im November wirklich reizen würde. Ich könnte zum Start der neuen Staffeln auch mal mitund/ oderanfangen – gerade über die Erstgenannte hörte ich zuletzt viel Gutes. Aber ich werde wohl eher mitweitermachen oder vielleicht auch endlich mal mit? Wenn ich nur die Zeit hätte...[SPIELE/BRETTSPIELE] Während mir der erste Teil damals noch nicht so zusagte, bin ich seit Hitman 2 - Silent Assassin ein großer Fan der Stealth-Actionreihe von IO Interactive. Deshalb muss ich auch nicht lange überlegen: am meisten freue ich mich auf. Technisch mag sich nicht allzu viel im Vergleich zum Vorgänger getan haben – und ähnlich wenig an der Spielmechanik. Aber nachdem gerade der letzte Teil so gut funktionierte, ist mir das in Kombination mit kreativem Leveldesign auch sehr recht.Nach der dürftigen Adventure-Ausbeute der letzten Monate freue ich mich zudem auf. Große Lust habe ich auch auf die Solokampagne von. Ich erwarte das zwar keinen Geniestreich, aber Popcorn-Kino in meinem Lieblingssetting für Shooter.[SONSTIGES] Ich bin sehr auf die BlizzCon gespannt, allerdings gar nicht so sehr, weil ich mir große Neuankündigungen erhoffe, sondern dieses Jahr vor Ort in Anaheim sein werde. Der lange Flug wird mir zwar wieder auf die Nerven gehen – und meinen Nikotinhaushalt durcheinander bringen. Aber ein Häkchen hinter der BlizzCon machen zu können, ist dann doch ziemlich verlockend – auch wenn's am Ende kein Diablo 4 geben sollte.[FILME/SERIEN] Da hat es ewig gedauert, bis irgendwo die siebte Staffel vonlief (auf Sky), da hauen die auch gleich die achte Staffel hinterher. Und was sah ich dann gestern? Direkt im Anschluss läuft die neunte Season! Da eh noch einige Folgen auf meiner Festplatte schlummern, weiß ich schon genau, was ich die nächsten Wochen sehen werde.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der November steht bei mir ganz im Zeichen des Multiplayers. Zum einen werde ich mir am Wochenendemal in der Beta anschauen. Und sollte sich mein Ersteindruck vom Zuschauen bei Jörg und Heinrich in der Stunde der Kritiker bestätigen, werde ich sicher auch zum Release ins Ödland reisen. Zudem startet ja auch, bei dem ich wirklich gespannt bin, ob es mich auch nur ansatzweise so wie das Hauptspiel packen wird. Warum in meiner Auflistungfehlt? Weil mich das bisher noch relativ kalt lässt. Ich möchte aber keinesfalls ausschließen, dass sich das in den nächsten Wochen noch ändern kann.[FILME/SERIEN] Diesmal regiert die Angst. Die Angst davor, dass Serien komplett vergeigt wurden. Angst 1: die sechste Staffel von. Wie wird das ohne Kevin Spacey funktionieren? Was werden die Autoren mit Frank Underwood machen? Angst 2: Sky hat sich an einem Remake vonversucht. Das Original war ein dreckiger Film / Mini-Serie. Im ersten Trailer, den ich zuletzt bei Sky gesehen habe, habe ich Menschen ohne Bartwuchs gesehen. Ich befürchte Schlimmes.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die großen Blockbuster können mir im November gestohlen bleiben. Stattdessen setze ich auf die eher kleineren Spiele. Den Test vomdürftet ihr mittlerweile hier schon sehen/hören/lesen können. Den werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Die Stunde der Kritiker vonhat mich überzeugt, dass mir das Spiel zusagen könnte. Dann erscheint unpassenderweise am 9. Novemberund sechs Tage später(wo ich als begeisterter Spieler der ersten beiden Teile doch lieber die ersten Reviews abwarte).[SONSTIGES] Was die Musik angeht, lasse ich mich ja ohnehin gerne überraschen. Von der November-Release-Liste könnte mich aberinteressieren. Grundsätzlich mag ich den lärmenden Rock des Dinosaur-Jr.-Frontmannes.[FILME/SERIEN]magische Welt wird mich mal wieder mit Anhang ins Lichtspieltheater treiben. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Newt Scamander in. Außerdem bin ich gespannt, inwieweit das dramatische Potential der wechselhaften Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald genutzt wird, wenn der Stoff noch drei weitere Filme tragen soll.[SPIELE/BRETTSPIELE]Im November lockt michin seine farbenfrohen Gemäuer. Der Verzicht auf Klassen und die vielgestaltig manipulierbare Umgebung versprechen einen launigen Sandbox-Dungeoncrawler, wenn Missionsangebot und Levelgenerator nicht zu schnell akute Déjà-vu-Momente aufkommen lassen.[SONSTIGES]Kommenundin ein Studio und nehmen ein Konzeptalbum auf. Die Pointe ist, die Anfang November erscheinende neue Scheibe vonnebst zugehöriger von Black hcöhstselbst gekrakelter Webserie. Tracks wie Daddy Ding Dong und Robot toben sich durch verschiedene Rock-Variationen und die Texte sind durchgehend herrlich bekloppt.[FILME/SERIEN] Seitdem ich den fantastischen Score der-Neuverfilmung gehört habe, bin ich scharf auf einen Kinobesuch. Ansonsten bin ich vor allem neugierig darauf, obso verstörend ist, wie man im Netz lesen konnte. Falls es derzeit eine Serie sein soll, schalte ich entweder in die zweite Staffel vonoder beim herrlich schrägenein.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Dank Red Dead Redemption 2 und God of War nehme ich derzeit in fast jeder freien Minute nur zu gerne vor der Playstation 4 Platz. Was für zwei fantastische Spiele! Aber auch World of Warcraft und NBA2K19 wollen weiter fleißig gespielt werden. Viel Zeit für all das bleibt indes nicht. Schließlich steht ab dem 09. November bereits Battlefield V an.

[Sonstiges] Die NBA-Saison ist gestartet und fast jeden Tag gibt es neue Scoring-Meilensteine - zuletzt sogar von Derrick Rose, was mich aufgrund seiner elendlangen Krankenakte besonders gefreut hat. Just dieses Wochenende (02. bis 04. November) hält mich zudem die BlizzCon in ihren Bann. Besonders gespannt bin ich auf die Diablo-Ankündigungen, die Infos zu den WoW-Inhalten nach 8.1 sowie das Abschneiden der europäischen Arena-Teams.