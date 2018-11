PC

Party Hard 2 ab 16,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usern Der Marian, Zaunpfahl, Vampiro, LRod und Dominius betreut.



Pinokl Games und tinyBuild lassen euch in Party Hard 2, drei Jahre nach Erscheinen des ersten Teils, erneut für Ruhe auf lautstarken, nervigen Partys sorgen – mit Mord-Werkzeug und tödlichen Fallen. Wir haben uns das makabere Spiel für euch angesehen.

Ihr habt massig Möglichkeiten, die Umgebung zu manipulieren. Hier explodiert gerade eine Lautsprecher-Anlage und setzt einige der nervigen Partygänger in Brand.

Entdecke die Möglichkeiten

Das Spielprinzip von Party Hard bleibt im zweiten Teil unverändert. Ihr seid genervt, weil euch die lauten Partys vom Nachtclub gegenüber Nacht für Nacht den dringend benötigten Schlaf rauben. Irgendwann platzt euch der Kragen. Ihr nehmt euch ein Messer und sorgt wieder für Ruhe – auf allen Partys in der Stadt.



Neben der effektiven Messerattacke stehen euch in den Levels diverse Hilfsmittel zur Verfügung, die euch unterstützen, eurer tödlichen Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihr setzt Partybesucher unter Strom, schubst sie ins Feuer, manipuliert Kaugummi-Automaten oder Shisha-Pfeifen und, und, und. Grenzen sind euch kaum gesetzt.



Aber passt auf, dass es keine Zeugen für eure Taten gibt. Die beweisen nämlich Zivilcourage und rufen sofort die Polizei. Sich wiederum mit Polizisten anzulegen, ist wie im wahren Leben eine dumme Idee. Solltet ihr es dennoch versuchen und der Versuch von Erfolg gekrönt sein, belohnt euch das Spiel dafür. Manchmal tauchen aus dem Nichts auch Außerirdische im Level auf, die unter den Partygästen einen der ihren vor euch beschützen. Die zu bekämpfen hat Endboss-Charakter und sollte wohlüberlegt sein. Neu ist, dass ihr Charaktere wählen könnt (sobald ihr sie freigeschaltet habt), die mit anderen Spezialattacken und Eigenschaften aufwarten.

Eine meiner Taten ist offenbar aufgefallen und hat die Polizei auf den Plan gerufen. In diesem Fall ermitteln sie nur. Wenn euer Charakter ein Handschellen-Symbol über den Kopf hat, solltet ihr euch nicht von den Beamten erwischen lassen.

Töte sie alle – oder ein paar gezielt

Einfach alle Partygänger sprichwörtlich über den Jordan zu schicken, wie es im ersten Teil spielentscheidend war, ist in Party Hard 2 tatsächlich nur eine Option. Diesmal erhaltet ihr Aufgaben, zum Beispiel bestimmte Dealer und Rocker zu töten, Geld aus einem Safe zu stehlen oder dergleichen. Solche Mission müsst ihr zwingend erfüllen. Seid ihr dem nachgekommen, könnt ihr die anderen Leben verschonen und die Party bereits wieder verlassen – eure Entscheidung.



Es gibt auch Nebenaufgaben, die ihr nicht vorab angezeigt bekommt und im besten Fall zufällig erledigt. Im Spielverlauf erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr die neuen Verbrechens-, Anarchie-, Tarnungs- und Mystisch-Skalen füllt, für die ihr im erfolgreichen Spielverlauf Belohnungen erhaltet.



Wie es andere Spiele bereits vormachen, zum Beispiel I Hate Running Backwards (zum Indie-Check) lässt Party Hard 2 übrigens direkt aus dem Spiel heraus ein Streaming bei Twitch zu. Inwieweit sich Zuschauer ins Spielgeschehen einmischen können, konnte ich leider nicht testen.

Vor jedem Level stehen links hervorgehoben die Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Symbole dahinter zeigen, welche der vier Skalen (rechts) ihr bei Erledigung einer Quest füllt.

Fazit

Die Entwickler haben Party Hard 2 eine neue 3D Grafikengine verpasst, die dem Spiel gut steht und in die sich die 2D Pixel-NPC gut integrieren. Die Steuerung geht per Controller leicht von der Hand und überfordert nicht. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich auf Mittel und Schwer einstellen und ist im mittleren Bereich bereits herausfordernd. Alles in allem ist Party Hard 2 wieder ein spaßiges Spiel für zwischendurch. Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten und Aufgaben ist auch ein Wiederspielwert gegeben.