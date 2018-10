Prim: Zum Sterben schönes Indie-Adventure aus Deutschland kommt 2019

PC

Prim, die Tochter des Todes persönlich, steckt in der Pubertät. Und wie es für Pubertierende so üblich ist, lotet sie die Grenzen ihres Könnens und die Geduld der anderen aus. Vor diesem Hintergrund schickt euch der deutsche Indie-Entwickler CMMN CLRS (die Vokale in Common Colors hat man sich gespart) in Prim - Ein zum Sterben schönes Adventure auf eine Reise durch das Totenreich. Mit seiner schwarz-weißen 2D-Optik erinnert das Point-and-Click-Adventure dabei an die morbiden Tricktechnik-Werke Tim Burtons.

Entwickler CMMN CLRS - einigen vielleicht bekannt durch die Indiespiele The Diary of a Roadie und Sidekick High - verspricht anspruchsvolle Rätsel, One-Click-Steuerung, professionelle Sprecher und einen orchestralen Soundtrack. Nach derzeitigem Stand soll Mitte 2019 eine spielbare Demo erscheinen, die Veröffentlichung dann später im Jahr anstehen. Bereits jetzt gibt es einige Artworks und einen Ankündigungstrailer, der einen Eindruck vom ungewöhnlichen Stil des Adventures vermittelt.