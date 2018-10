Bubsy - Paws on Fire: Neuer Platformer für PC, PS4 und Switch

PC Switch PS4

Der Publisher Accolade hat mit einem Trailer ein neues Bubsy-Spiel angekündigt. Der als Bubsy - Paws on Fire getaufte kommende neue Teil der 1993 auf SNES gestarteten Jump-and-run-Serie entsteht beim Entwicklerstudio Choice Provisions und soll hierzulande im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Eine Umsetzung für die Xbox One wurde, zumindest zum Zeitpunkt der Ankündigung, noch nicht offiziell bestätigt.

Der kommenden Titel bietet vier spielbare Charaktere. Demnach werdet ihr neben Bubsy auch Virgil Reality, Woolie und Bubsys Sidekick Arnold steuern können, die mit jeweils eigenen einzigartigen Spielstilen aufwarten sollen „Fliege und schieße dir als Woolie den Weg frei, löse Arnolds Bonuslevels im Untergrund, oder renne mit Bubsy und Virgil zum Sieg!“, so die Macher.

Die Entwickler versprechen neue Moves, die man bisher nie in einem Bubsy-Spiel gesehen hat, über 100 Levels in unterschiedlichen Welten (samt passenden Dialogen), herausfordernde Bosskämpfe, sowie ein Ranglistensystem für jeden Charakter. Es soll zudem einen Shop mit freischaltbaren Kostümen und anderen kosmetischen Gegenständen (und ohne Echtgeld-Käufe) geben, sowie eine Reihe sammelbarer Gegenstände, die den Wiederspielwert erhöhen sollen.

Der neue Teil der Spielserie soll auch einige bekannte Figuren aus den vergangenen Spielen zurückbringen, darunter den geringen Geschäftsmann Oinker P. Hammm, Bubsys Nichte Teresa, seinen Neffen Terrence und andere. Der spielbare Protagonist Virgil Reality ist das erste Mal in einem Bubsy-Spiel und war vorher lediglich in dem Comic Bubsy in Fractured Furry Tales und dem Bubsy-Serienpilot zu sehen, der 1993 von John A.S. Skeel, Stanford Blum, Tom Burton und Ray De Laurentis erschaffen wurde, jedoch nie als Serie durchstarten konnte. Einen ersten Trailer zu Bubsy - Paws on Fire könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: