Fallout 76: Probleme und fehlende Features auf dem PC, Beta verlängert

PC XOne PS4

Fallout 76 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 76 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie geplant, ist am gestrigen Dienstag die Beta von Fallout 76 auch für den PC und die PS4 gestartet. Die Windows-Version des kommenden Online-Rollenspiels hat jedoch derzeit noch mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen. Wie Spieler auf Reddit berichten, hat man aktuell auf bestimmten Rechnern noch mit massiven Rucklern zu kämpfen. Der Versuch, in der .ini-Datei die FPS-Begrenzung aufzuheben, führte laut einem Nutzer dazu, dass der Titel unnatürlich schnell wurde, da das Spiel offenbar an die Bildwiederholungsrate gebunden ist.

Ein ziemlich kritisches Problem gibt es aktuell auch mit dem Client des Spiels. So rät Bethesda auf Twitter den Spielern, keine Tasten zu drücken, so lange man sich im Client befindet, da dies dazu führen kann, dass das komplette Spiel gelöscht wird und man den Download erneut starten muss. Man sei sich dessen bewusst und gehe der Sache auf den Grund, so der Publisher.

Im Spiel selbst scheinen offenbar auch noch einige Features zu fehlen. So kann derzeit keine Widescreen-Auflösung, sondern nur der 16:9-Modus genutzt werden. Anpassungen in der .ini helfen auch hier nicht, da die Benutzeroberfläche außerhalb des Bildschirms verschwindet und die Veränderungen in der .ini mit dem Neustart des Spiels rückgängig gemacht werden.

Der FOV (Field of View) ist standardweise auf 80 gesetzt und lässt sich derzeit auch nicht verändern. Die Standardeinstellung des Sichtfeldes ist mit der Benutzeroberfläche verknüpft, wodurch Änderungen in der .ini dazu führen, dass die UI sich verschiebt und das Spiel teilweise unspielbar wird. Ob Bethesda hier plant, einen FOV-Regler anzubieten, ist aktuell nicht bekannt.

Aufgrund der Schwierigkeiten (und weil Spieler teilweise gezwungen waren, das Spiel neu herunterzuladen) hat Bethesda eine zusätzliche Testphase geplant. Diese startet morgen, am 1. November, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird bis zum 2. November, um 4:00 Uhr andauern.