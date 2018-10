Respawn Entertainment: Mehr als nur das Star-Wars-Spiel in Arbeit

PC XOne PS4

Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles verkündete Electronic Arts ganz nebenbei, dass Respawn Entertainment, das Studio hinter der Titanfall-Serie, aktuell an einem Star-Wars-Action-Adventure unter dem Titel Star Wars Jedi - Fallen Order arbeitet. Doch das ist offenbar nicht das einzige Projekt, das aktuell in den Räumen des Studios entsteht. Wie der Publisher während der jüngsten Telefonkonferenz mit den Investoren durchblicken ließ, hat das Team noch einen weiteren, bisher noch nicht offiziell angekündigten Titel in der Entwicklung.

Nach einer Rede von Electronic Arts’ CEO Andrew Wilson über die zukünftigen Spiele-Releases des Publishers, sagte der Chief Operating Officer und Chief Financial Officer Blake Jorgensen:

Wie ihr gehört habt, hat Andrew in der Mehrzahl gesprochen, als er „Spiele von Respawn“ sagte. Betrachtet es als ein kleines „Easter-Egg“, das wir für euch in dieser Telefonkonferenz hinterlassen. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt mehr dazu verraten. Es gibt viele Dinge, an denen unsere Studios derzeit arbeiten und ihr solltet davon ausgehen, dass da noch einige Projekte kommen werden, die wir noch nicht angekündigt haben und die später in diesem Geschäftsjahr enthüllt werden, wenn wir unsere Prognose für das kommende Fiskaljahr abgeben.

Auf das Nachhaken eines Investors sagte Jorgensen, dass man kurz vor dem vierten Quartal darüber sprechen werde. Dieser startet für das laufende Geschäftsjahr am 1. Januar 2019. Wir werden also nicht allzu lange auf die Enthüllung des neuen Projekts warten müssen. Ob es sich nach den eher schwachen Verkaufszahlen von Titanfall 2 (Testnote: 8.0) um eine Fortsetzung des Multiplayer-Mech-Franchises, oder um ein ganz anderes Spiel handeln wird, bleibt abzuwarten.