Just Cause 4: Arbeiten am Spiel abgeschlossen

PC XOne PS4

Die Entwicklung von Just Cause 4 (im E3-Anspielbericht) ist abgeschlossen. Wie Square Enix jüngst über den offiziellen Twitter-Account des Spiels verkündete, hat der kommende Open-World-Actiontitel den Goldstatus erreicht. Das Spiel befindet sich somit auf dem Weg in die Presswerke und wird pünktlich zum geplanten Veröffentlichungstermin in den Händlerregalen stehen. „Danke an Avalanche Schweden für ihre großartige Arbeit bei der Erschaffung von Solis und Ricos bisher ambitioniertesten Abenteuers“, heißt es seitens des Publishers.

Just Cause 4 wird ab dem 4. Dezember dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Der Titel kann in der Standardversion, sowie Digital Deluxe und Gold Edition vorbestellt werden. Frühkäufer, die sich dafür entscheiden, eine der beiden teureren Varianten zu erwerben, können dank 24-Stunden Early-Access bereits am 3. Dezember loslegen.