Games with Gold im November mit Battlefield 1, Dantes Inferno und mehr

XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den kommenden Monat November bekannt gegeben. Wie der Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb auf seinem Major-Nelson-Blog verkündete, können die Abonnenten sich auf den Multiplayer-Shooter Battlefield 1 (Multiplayer-Testnote: 9.0) und das Action-Arcade-Spiel Race the Sun für die Xbox One freuen.

Für die Xbox 360 werden derweil die beiden Action-Adventure Assassin's Creed (im User-Artikel) und Dante's Inferno (Testnote: 7.5) zum Download bereitstehen. Beide Titel sind natürlich dank dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One spielbar. Nachfolgend nochmal die Spiele und die Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One:

Battlefield 1 - 1. bis 30. November 2018

Race the Sun - 16. November bis 15. Dezember 2018

Xbox 360: