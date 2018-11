PC Linux MacOS

Ihr assoziiert mit Shootern meist Grafikspektakel und Bombast im Stile eines Battlefield oder Call of Duty? Dann müsst ihr nun ganz stark sein, denn die Grafikpracht des Retro-Shooters Project Warlock ist auf den ersten Blick selbst für Veteranen schwer zu verdauen. Wie in den Vorbildern von id Software und Raven Software stürmen euch grobpixelige Sprites entgegen, derer ihr euch mit einem breiten Waffenarsenal erwehrt. Natürlich in 2.5D, denn die Levels sind flach wie frisch gebügelt.



Die Sprungtaste werdet ihr ebenso vergeblich suchen wie neumodische Erscheinungen namens Story, Dialoge und Skriptereignisse, sofern man unter letzteren mehr versteht als weitere Gegner, die euch nach dem Druck auf einen Schalter auf den Leib rücken. Um diese abzuwehren, stehen vom kleinen Messer bis zum Flammenwerfer allerlei Waffen zur Verfügung, die ihr zudem auf zwei Arten modifizieren könnt. Ein Warlock muss natürlich zaubern, daher könnt ihr auch acht Sprüche erlernen. Sehr effektiv ist etwa der Eiswind, der selbst starke Gegner mehrere Sekunden einfriert und nach wenigen Waffentreffern zersplittern lässt.

Auch gegen diese Mumien ist der Eiszauber eine gute Wahl.

Zarte RPG-Elemente

Interessant ist auch das Charaktersystem. So sammelt ihr laufend Erfahrungspunkte, die ihr beim Levelaufstieg in Lebenspunkte, Mana, Munitionskapazität oder Nahkampfschaden investiert. Alle fünf Charakterlevel dürft ihr zudem einen Perk auswählen, der etwa Bonusloot gibt oder den Schaden durch Feinde verringert. Das ist auch bitter nötig, denn leicht ist Project Warlock nicht: Freies Speichern gibt es nicht, und schon auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad habt ihr nur eine begrenzte Anzahl an Leben samt Permadeath. Da schon der Boss in der ersten von fünf Welten ziemlich knackig ist, sollte der nicht so hart gesottene Durchschnittsspieler ohne Scham zur niedrigen Schwierigkeit mit unendlichen Leben greifen.

Quake (und mangels Sprüngen ohne Rocket Jump), aber schnell genug für einen angenehmen Spielfluss. Und wenn die Munition knapp wird und der Lebensbalken kurz ist, könnt ihr mit Project Warlock mehr Spaß haben als in modernen Shootern, die den Spielfluss durch Dialoge unterbrechen. Der Magier teilt ordentlich aus und ist noch der am wenigsten skurrile Bossgegner... Bei allem Retro-Charme haben die Entwickler zum Glück erkannt, dass früher nicht alles besser war – und so dürft ihr euch mit moderner WASD-Steuerung samt Strafen und Mouseaim durch Project Warlock bewegen, und zwar erfreulich flott: Es geht zwar nicht so schnell zu wie in(und mangels Sprüngen ohne Rocket Jump), aber schnell genug für einen angenehmen Spielfluss. Und wenn die Munition knapp wird und der Lebensbalken kurz ist, könnt ihr mit Project Warlock mehr Spaß haben als in modernen Shootern, die den Spielfluss durch Dialoge unterbrechen.

Viel Licht, etwas Schatten





Verbessern lässt sich die Grafik in den Einstellungen nicht – verschlechtern dafür nach Belieben: Es gibt optionale CGA- oder C64-Farbfilter, Scanlines und Bildfehler können ebenfalls simuliert werden. Spätestens in 4-Farben-Optik wird Project Warlock allerdings unspielbar. Selbst die Arktis-Welt ist sehr düster geraten... Wo viel Licht ist, ist auch Schatten - wortwörtlich, denn Project Warlock ist sehr düster geraten. Das bringt zwar die Lichteffekte der Unity-Engine zur Geltung. Es ist durchaus atmosphärisch, wenn ein finsterer Gang nur von Pistolenschüssen erhellt wird und diese Lichtblitze fürs Anvisieren des nächsten Monsters genügen müssen. Meist befindet ihr euch aber im trüben Halbdunkel, was der Übersicht weniger zugute kommt. Dafür bieten alle fünf Welten ihr eigenes Grafikset samt speziellen Gegnern.Verbessern lässt sich die Grafik in den Einstellungen nicht – verschlechtern dafür nach Belieben: Es gibt optionale CGA- oder C64-Farbfilter, Scanlines und Bildfehler können ebenfalls simuliert werden. Spätestens in 4-Farben-Optik wird Project Warlock allerdings unspielbar.

Schwächen im Leveldesign, fehlender Multiplayer

Die Interaktion mit der Spielwelt beschränkt sich auf Schlüssel, Schalter und Geheimwände. Die 60 Levels sind klein geraten und lassen sich meist in wenigen Minuten absolvieren. Hier rächt sich die Entscheidung gegen Höhenstufen, denn dadurch berauben sich die Entwickler selbst einiger Möglichkeiten im Leveldesign. Abwechslungsreich ist dafür die Musik mit einem im Elektro-Klang á la Doom gehaltenen Musikstück pro Level.

Technisch ist Project Warlock solide, selten könnt ihr aber stecken bleiben, was gerade ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad aufgrund der begrenzten Leben sehr ärgerlich ist. Auf einen Multiplayer-Modus müsst ihr verzichten.

Fazit

Ich hatte mit Project Warlock allen Kritikpunkten zum Trotz viel Spaß. Die Steuerung ist präzise, die Bewegung schnell, und das Trefferfeedback ist außerhalb des Nahkampfs befriedigend. Obwohl ich, allen Indizierungen zum Trotz, mit den Shootern der frühen 90ern aufgewachsen bin, hat mich die Grafik nicht überzeugt – getrübt hat sie den Spielspaß aber auch nicht. Alternativen sind die Originale von damals, etwa ein per Mod an heutige Steuerungsstandards angepasstes Doom. Wer aber einen neuen, schnellen und herausfordernden Shooter sucht, wird an Project Warlock seine Freude haben.

First-Person-Shooter

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 11 Euro bei GOG (Windows); Steam, MacOS und Linux-Versionen angekündigt

In einem Satz: Retro-Hommage an die Shooter der frühen 90er

