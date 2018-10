Red Dead Redemption 2: 725 Millionen Dollar Umsatz zum Start

XOne PS4

Während Rockstar Games' Open-World-Actionspiel Red Dead Redemption 2 im Vereinigten Königreich "bloß" der zweitbeste Verkaufsstart des Jahres nach FIFA 19 gelang (wir berichteten), kann das Spiel laut dem Hersteller das zweitbeste "Entertainment-Startwochenende aller Zeiten" für sich verbuchen. Ganze 725 Millionen US-Dollar Umsatz soll Red Dead Redemption 2 innerhalb der ersten drei Verkaufstage seit dem offiziellen Launch am 26. Oktober erzielt haben.

Der genannte Umsatz wird indes nur von Grand Theft Auto 5 (im Test: Note 10.0) übertroffen, das es zur Markteinführung auf Xbox 360 und PlayStation 3 im September 2013 innerhalb der ersten drei Tage nach dem Launch auf mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz gebracht haben soll (wir berichteten). Weniger beeindruckend sind die von Rockstar Games kolportierten 725 Millionen US-Dollar Umsatz gewiss kaum – zumal 360 und PS3 zusammen damals über einen leicht höheren Verbreitungsgrad verfügt haben dürften, als es aktuell bei der Xbox One und der PS4 der Fall ist. Offizielle Verkaufszahlen der beiden aktuellen Spieleplattformen von Microsoft und Sony liegen indes lediglich für die PS4 vor, die sich laut Angaben des PlayStation-Herstellers bis Anfang August 2018 weltweit etwas mehr als 82 Millionen Mal verkauft haben soll.

Ob ihr euren Beitrag zur Umsatzsteigerung von Rockstar Games leisten solltet oder nicht, erfahrt ihr voraussichtlich noch heute in Christophs ausführlichem Testbericht, der das Abenteuer von Hauptfigur Arthur Morgan durchgespielt und allein insgesamt mehr als 50 Stunden in Red Dead Redemption 2 verbracht hat. In unserer Wertungskonferenz lassen euch neben Christoph auch Jörg, Dennis und Benjamin an ihren Eindrücken aus dem Spiel teilhaben. Sucht ihr nach live kommentierten Ersteindrücken, könnt ihr euch zudem unsere Stunde der Kritiker zu RDR2 anschauen. Geht es euch eher um ein paar (spoilerfreie!) lustige Momente, könnt ihr dieses Video konsultieren.