Nintendo: Gewinn um 30 Prozent gesteigert // Switch Umsatzbringer

Wie viele andere Konzerne der Unterhaltungsindustrie hat auch Nintendo seine Quartalszahlen für den Zeitraum Juli bis September 2018 veröffentlicht. Demnach stieg der operative Gewinn des japanischen Unternehmens um rund 30 Prozent auf umgerechnet 241 Millionen Euro. Hauptumsatzbringer war laut der Mitteilung die Spielekonsole Switch, die sich weltweit im genannten Zeitraum über fünf Millionen Mal verkaufte. Analysten hatten im Vorfeld auf höhere Zahlen spekuliert, was seinen Teil zum vorübergehenden Wertverlust der Nintendo-Aktien geführt haben mag.

Auf seiner Homepage gibt Nintendo auch Einblicke in die Verkaufszahlen verschiedener aktueller Spiele. So wanderten seit dem jeweiligen Verkaufsstart 12,17 Millionen Einheiten von Super Mario Odyssey über die Ladentheke, während Mario Kart 8 Deluxe mit 11,71 Millionen verkaufter Einheiten vergleichbar hohe Werte erzielt. Von The Legend of Zelda - Breath of the Wild, einer der Launch-Titel der Switch, der parallel auch für den Vorgänger WiiU erschien, konnte Nintendo 10,28 Millionen Kopien verkaufen. Auch vergleichsweise kleinere Produktionen wie Splatoon 2 (7,47 Millionen Exemplare), das schon ältere 1-2-Switch (2,64 Mio.) und Mario Tennis Aces (2,16 Mio.) können teils sehr hohe Verkaufszahlen vorweisen.