Spyro Reignited Trilogy nicht vollständig auf der Disk, neues Gameplay

Die in zwei Wochen für die Konsolen erscheinende Spyro Reignited Trilogy wird in der Retail-Version nicht vollständig auf der Disk sein. Dies hat Activision jüngst auf Nachfrage der US-Kollegen von IGN.com bestätigt. Der Publisher gab bekannt, dass die Box-Fassung einen Day-One-Patch benötigen wird, da lediglich der erste Teil der Trilogie, Spyro the Dragon, vollständig auf die Scheibe gepresst wurde. Von den beiden anderen Spielen, Spyro 2 - Ripto's Rage! und Spyro - Year of the Dragon, werden hingegen nur ein paar ausgewählte Levels enthalten sein.

Käufer der Retail-Version sollten daher berücksichtigen, dass sie eine Internetverbindung brauchen werden, wenn sie die beiden Spiele vollständig erleben wollen. Inzwischen wurde die Info auch auf der offiziellen Homepage angepasst. Zuvor hieß es dort nur „Download erforderlich“, ohne weitere Details. Wie groß das Update ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Die Spyro Reignited Trilogy wird am 13. November für die Xbox One und die PS4 erscheinen. Weiter unten könnt ihr euch ein neues Gameplay-Video anschauen, das auf dem YouTube-Kanal von IGN.com erschien. Der Clip zeigt die Dino-Minen aus Spyro - Year of the Dragon: