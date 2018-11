PC XOne PS4

Fallout 3 31% Fallout - New Vegas 26% Fallout 2 18% Fallout 4 15% Fallout 7% Fallout Shelter 3% Fallout Tactics - Brotherhood of Steel 0% Fallout - Brotherhood of Steel 0%

News-Update (Ergebnis):Mit 31 Prozent der Stimmen setzt sich Fallout 3 in der Rangliste recht deutlich auf Platz 1 fest. Auch Fallout - New Vegas von Obsidian Entertainment kann mit 26 Prozent mehr als ein Viertel aller Stimmen für sich verbuchen. Fallout 2 komplettiert mit 18 Prozent das Siegertreppchen. Das Gesamtergebnis findet ihr weiter unten.Ursprüngliche News:Bereits am 14. November dieses Jahres erscheint mit Fallout 76 (Stunde der Kritiker ) der neueste Teil der legendären Rollenspielreihe. Diesmal steht, anders als bislang, der Mehrspieler-Modus im Fokus des Abenteuers der Serie, die bereits im Jahr 1997 ihr Debüt feierte. Damals gehörte die Marke noch dem Publisher Interplay, bei dem auch Entwickler-Ikoneeine zentrale Rolle spielte. Seit dem vor ziemlich genau vor zehn Jahren veröffentlichtenerschienen alle Teile unter der Regie von Bethesda Softworks und deren Chefentwickler, der auch hauptverantwortlich fürist.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch nicht etwa erfahren, wie ihr zum Mulitiplayer-only-Ansatz von Fallout 76 steht. Viel mehr möchten wir von euch wissen, welcher der bislang erschienenen sieben Serienteile euer Liebling ist. Gehört euer Herz dem Erstling von 1997 oder dem direkten Nachfolger von 1998? Womöglich steht ja auch der Taktik-Ablegeroder das actionlastigeam höchsten in eurer Gunst.Aber egal ob diese Serienteile, Fallout 3 nebst Add-ons oder das zuletzt veröffentlichte Fallout 4 (im Test: Note 9.5 ) nun euer Highlight bildet, lasst uns eure Meinung einfach in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Fühlt euch wie immer auch herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren genauer eure Meinung zu schildern und diese mit den anderen Usern und/ oder Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.