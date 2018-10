Battlefield V: EA erklärt die drei Launch-Termine

PC XOne PS4

Der Publisher Electronic Arts hat dem kommenden Multiplayer-Shooter Battlefield V (Preview) gleich drei verschiedene Veröffentlichungstermine spendiert. Da diese offenbar bei einigen Spielern in der Community für Verwirrung gesorgt haben, hat der Spielehersteller nun auf der offiziellen Homepage genau erklärt, welche Käufer wann genau in die Schlacht ziehen dürfen.

Der normale Veröffentlichungstermin am 20. November gilt demnach nach wie vor für alle Käufer der Standardversion des Titels. Vorbesteller der teureren „Deluxe Edition“ (PC, Xbox One und PS4) können das Spiel bereits fünf Tage vorher, am 15. November, in vollem Umfang (inklusive Kriegsgeschichten) genießen. Für die Premium-Abonnenten des kostenpflichtigen EA-Dienstes Origin-Access (PC) geht es sogar schon am 9. November los. Die Basic-Abonnenten und EA-Access-Nutzer (Xbox One) dürfen zwar auch am selben Tag spielen, allerdings bekommen sie lediglich Zugriff auf die zehnstündige Trial-Version des Titels. Diese wird alle Multiplayer-Modi und -Karten sowie den Kriegsgeschichten-Prolog „Unter keiner Flagge“ umfassen.