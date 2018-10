Red Dead Redemption 2: Zweitgrößter Launch des Jahres in UK

XOne PS4

Das jüngst veröffentlichte Red Dead Redemption 2 (in der Doppelstunde der Kritiker) hat, wenig überraschend, die Spitzenposition der UK-Charts erobert. Wie die britischen Kollegen von Eurogamer.net berichten, legte der Open-World-Western den zweitgrößten Launch dieses Jahres hin, gleich hinter Electronic Arts’ Fußballsimulation FIFA 19 (Testnote: 9.5).

Konkrete Zahlen werden zwar nicht genannt, Rockstars Abenteuer rund um Arthur Morgan hat sich jedoch laut dem Bericht in der ersten Woche doppelt so oft verkauft, wie der Vorgänger Red Dead Redemption (Testnote: 9.0) und gehört somit neben Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5) und FIFA 19 zu den bestverkauften Veröffentlichungen dieses Jahres auf beiden Konsolen. Dabei konnte das Spiel in der Verkaufswoche mehrere Call-of-Duty-Launch-Rekorde vergangener Jahre schlagen, inklusive den von Call of Duty - WW2 (Testnote: 8.5) sowie den von Call of Duty - Black Ops 4. An GTA 5 (Testnote: 10), das in den ersten sieben Tagen mehr als zwei Millionen Mal über die weltweiten Ladentheken ging, reichte Red Dead Redemption 2 jedoch nicht heran.

Der Großteil der Verkäufe (68 Prozent) wurden auf der PS4 erzielt (auch wenn die Xbox-One-X-Version laut dem Test von Digital Foundry den besten Eindruck hinterlässt). Alle Angaben beziehen sich wie immer nur auf physische Verkäufe. Digitale Ergebnisse werden in den UK-Charts nicht berücksichtigt. Nachfolgend die aktuelle Top-Ten der UK-Charts im Überblick: