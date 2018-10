Fallout 76: Laut Bethesda ohne Pay-to-win + Live-Action-Trailer

PC XOne PS4

Dass Fallout 76 mit Mikrotransaktionen aufwarten wird, ist längst bekannt. Nachdem Pete Hines, der Senior Vice President of Global Marketing and Communications von Bethesda Softworks, vor ein paar Wochen bereits erklärte, wie die dafür vorgesehene Währung „Atom“ funktioniert, hat er in einem weiteren Interview mit Gamespot versichert, dass es im Store keine Gegenstände geben wird, die irgendwelche spielerischen Vorteile (Pay-to-win) bieten werden.

Wenn man kein Geld im Atomaren Laden für irgendwelche kosmetischen Dinge ausgeben möchte, dann muss man das auch nicht. Wir geben euch einen Haufen Atome nur allein dafür, dass ihr spielt. Leute, die Geld für etwas im Store ausgeben wollen, weil sie nicht genügend Atome haben, können es machen, es ist aber keine „Ich bin nun besser beim Spielen gegen andere Spieler, weil ich Geld ausgegeben habe“-Geschichte. Es ist kein Pay-to-win. Und es gibt keine Loot-Kisten.

Fallout 76 wird ab dem 14. November für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Ab morgen können die Vorbesteller des Titels auf allen drei Plattformen einen Blick auf den Titel in der geschlossenen Beta werfen. Passend zur nahenden Veröffentlichung hat der Publisher einen stimmigen Live-Action-Trailer veröffentlicht, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: