Soul Calibur 6: 2B aus Nier - Automata als Gast-Charakter angekündigt

PC XOne PS4

Nachdem die Release-Version von Soul Calibur 6 (im Test) bereits Geralt von Riva aus der Witcher-Serie als Gast-Charakter geboten hat, bringt der Entwickler Project Soul mit dem nächsten DLC einen Kämpfer aus einem Spiel von From Software in den Roster. Wie der Publisher Bandai Namco im Rahmen der diesjährigen Paris Games Week bekannt gab, wird der Android YoRHa No. 2 Type B aus Nier - Automata (Testnote: 9.0) demnächst dazustoßen.

Der B2 kommt mit einem eigenen Set an Fähigkeiten, ihren Doppelklingen „Virtuous Contract“ und „Virtuous Treaty“, einem alternativen Outfit, sowie eigener Hintergrundmusik und einer entsprechend gestalteten Stage ins Spiel. Der Charakter wird einzeln und als Teil des Season Passes erhältlich sein. Wann genau der Release erfolgen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Einen kurzen Vorstellungstrailer zu B2 könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: