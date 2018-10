Spyro Reignited Trilogy + Crash Bandicoot N Sane Trilogy im Bundle

XOne PS4

Spyro Reignited Trilogy ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die kommende Spyro Reignited Trilogy wird offenbar auch im Bundle mit der Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) für die Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Das Paket mit den beiden Collections wurde von verschiedenen amerikanischen Händlern gelistet, darunter Walmart, Provantage und Bull Moose. Der Preis wird mit rund 60 US-Dollar angegeben.

Ob das Bundle auch hierzulande angeboten wird, ist noch nicht bekannt. Crash Bandicoot N Sane Trilogy wurde bereits im Juni vergangenen Jahres zunächst zeitexklusiv für die PS4 auf den Markt gebracht und dann im Juni dieses Jahres auch für die Xbox One und den PC veröffentlicht. Spyro Reignited Trilogy wird am 13. November für die Xbox One und die PS4 erscheinen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch oder den PC wurde seitens Activision bisher noch nicht bestätigt.