Fiyero: Hinweise auf ein neues Projekt von Rockstar aufgetaucht

Der Entwickler Rockstar Games, der aktuell die Fans und die Presse mit Red Dead Redemption 2 (mehr dazu in der Doppelstunde der Kritiker) begeistert, arbeitet offenbar an einem geheimen Projekt unter dem Titel Fiyero. Der Hinweis darauf wurde kürzlich im Lebenslauf des Schauspielers Jared Johnston entdeckt, der bisher in verschiedenen Nebenrollen, unter anderem in Serien wie Boardwalk Empire, Person of Interest und Blacklist, zu sehen war. Wie aus dem Eintrag hervorgeht, spricht Johnston gleich mehrere Rollen in dem Projekt.

Aus dem Italienischen bedeutet Fiyero so viel wie „stolz“, „hochmütig“, „kühn“ oder auch „wild“. Erst vor Kurzem gab es Hinweise darauf, dass sich bei Rockstar Games eine Fortsetzung zu Bully - Die Ehrenrunde in der Entwicklung befinden könnte. Möglicherweise ist Fiyero ein Arbeitstitel für den Nachfolger. Es könnte sich natürlich auch um ein komplett eigenständiges neues Projekt handeln. Vielleicht wird die nächste E3 etwas Licht in die Sache bringen.