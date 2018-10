Red Dead Redemption 2: Companion-App enthält Einstellungen für PC-Version

XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Red Dead Redemption 2 ab 53,50 € bei Amazon.de kaufen.

Die Gerüchte und Hinweise, dass Rockstar Games' aktuelles Spiel Red Dead Redemption 2 (zur Stunde der Kritiker) auch für den PC erscheinen könnte, werden nicht weniger. Seit im Juni dieses Jahres ein ehemaliger Mitarbeiter des Entwicklers angab, dass der Open-World-Titel im Western-Setting für den PC erscheinen solle, tauchen verstärkt immer wieder vermeintliche Belege für dieses Vorhaben des US-amerikanischen Studios auf. Auch wenn sich der letzte Hinweis auf eine entsprechende Version als Platzhalter einer übereifrigen Abteilung entpuppte und Rockstar die Veröffentlichung noch nicht offiziell bekanntgegeben hat, so enthält nach Recherchen der Internetseite Rockstar Intel die offizielle Companion-App des Titels bereits einige Zeilen in ihrer Konfiguration, die auf die Existenz einer Variante für den PC schließen lassen.

Die am stärksten auf eine PC-Version hinweisenden Parameter sind:

PARAM_DX11Use8BitTargets – könnte laut Rockstar Intel auch für die Xbox One sein

PARAM_HDStreamingInFlight – existiert laut Rockstar Intel in dieser Form bereits in der PC-Version von GTA 5

PARAM_Oculus

PARAM_companionAutoConnectIpDurango

PARAM_companionAutoConnectIpOrbis

PARAM_companionAutoConnectIpPC

CommandIsPcVersion(void)

sowie

SIGNIN_ANDROID_APP_URL

SIGNIN_IOS_APP_URL

SIGNIN_PC_APP_URL

Die Hauptfunktion der Companion-App von Red Dead Redemption 2 ist eine Karte der Spielwelt, auf der ihr euch eigene Markierungen und Wegpunkte anlegen könnt. Des Weiteren erhaltet ihr Zugriff auf das Tagebuch von Arthur Morgan, bekommt Informationen zu euren aktuellen Missionen sowie die komplette Anleitung zum Spiel. Außerdem habt ihr mit der App die Möglichkeit, das HUD-Interface im Spiel komplett auszublenden.

Red Dead Redemption 2 ist am Freitag für die Playstation 4 und Xbox One erschienen. Einen Grafikvergleich zwischen der Playstation 4 Pro sowie der Xbox One X haben wir euch gestern zur Verfügung gestellt sowie bereits am Freitag eine frei zugängliche Stunde der Kritiker mit Jörg Langer und Christoph Vent. Eine Wertungskonferenz im Video- und Audioformat ist auf GamersGlobal für die nächste Woche geplant.