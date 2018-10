Retrokompott Folge 77: Spectrum Teil 1

Auf der britischen Insel läuft grundsätzlich einiges anders als auf dem europäischen Festland. Autofahrer, Kneipengänger und Gourmets können angeblich mehrere Lieder darüber singen. Aber auch im Heimcomputerbereich gingen die Briten ihre eigenen Wege. Während in Deutschland der C64 die Kinderzimmer beherrschte, konkurrierte auf der Insel auch der ZX Spectrum um die Gunst des Käufers. Trotz offensichtlicher Hardware-Einschränkungen konnte sich der Außenseiter einer gewissen Beliebtheit erfreuen und wird von einer umtriebigen Liebhaber-Szene am Leben erhalten. Zu dieser Szene gehören Andreas und Gerhard, die das Thema dieser Folge mit Kenntnis und diversen Akzenten beleben.

Das Quiz dieser Folge bestreitet Michael Hengst, im Interview mit Ed Rotberg erfahrt ihr viel über die frühen Tage der Atari-Automaten und natürlich gehen auch die Retro Stories mit Patrick und Robin weiter. Den Podcast mit einer Lauflänge von über sechseinhalb Stunden könnt ihr euch über den Link unter dieser News anhören.

00:03:00 Heute sind mit dabei

00:23:21 Retro Facts: Spectrum Teil 1

01:41:54 Retro Mysteries mit Michael Hengst

02:17:24 Retro Facts: Interview mit Ed Rotberg

03:08:22 Retro Play - Das Resume: Galactic Gardener auf dem C64

auf dem C64 03:14:23 Retro Play - Was sollen wir spielen? Elfmania auf dem Amiga

auf dem Amiga 03:18:04 Retro Talk: Unboxing mit Andreas

03:21:33 Retro Talk: RSN8887 "Der Flipperskandal"

03:25:37 Retro Talk: Fab auf der VCFB

03:58:25 Retro Talk: Pretty Old Pixel über System Shock

05:15:19 Retro Talk: Retro Stories 05 - Level Hopping

05:47:35 Retro Today: Retro Gegenwart

06:18:16 Retro Mail: Eure Stimme im Retrokompott

06:30:05 Retro Credits: Kurz vor Schluss

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 9. November 2018 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr live dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 2. November per Teamspeak statt.