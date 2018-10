Red Dead Redemption 2: Eure (Erst-)Eindrücke für DU-Spezial-Galerie [Upd.]

XOne PS4

Update vom 30. Oktober 2018:

Der ursprüngliche Einsendeschluss (3.11.) wurde um eine Woche verlängert. Jene User unter euch, die noch über eine Teilnahme bei der DU-Sonder-Ausgabe zu Red Dead Redemption 2 nachdenken, haben folglich bis zum 11. November Zeit, einen Beitrag zu verfassen. Denkt bitte daran, euch im Fall euer Mitwirkung im Forum anzumelden, da das Beitragsformular erst freigeschaltet wird, wenn sich mindestens 10 User beteiligen. Solltet ihr Fragen haben, steht euch das Kommentarfeld oder der verlinkte Thread zur Verfügung.

Ursprüngliche News vom 27. Oktober 2018:

Seit kurzem ist das von nicht wenigen Spielern lang erwartete Red Dead Redemption 2 für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Auf GamersGlobal stehen euch zum Western-Epos von Rockstar Games bislang die Doppelstunde der Kritiker, der fortlaufend aktualisierte Guide oder auch die Rückschau auf die Story von Read Dead Redemption zur Verfügung. In Kürze folgen unser Test sowie die dazu passende Video-Wertungskonferenz.

All die genannten Inhalte haben gemeinsam, dass sie von der Redaktion stammen. Um auch eure persönlichen (Erst-)Eindrücke zu Red Dead Redemption 2 etwas prominenter in den Fokus zu rücken, wurde ein Community-Projekt ins Leben gerufen: Was gefällt euch besonders, was sagt euch weniger zu? Wie empfindet ihr die Atmosphäre, das Setting oder die Technik? Wird der Titel dem Hype gerecht – oder handelt es sich „nur“ um ein gutes Videospiel? Schreibt über das, was RDR 2 während der ersten Spielstunden bei euch ausgelöst hat.

Zusammengefasst werden eure Beiträge in einer Spezial-Ausgabe des DU-Projektes (zur aktuellen Galerie), bei der sich im Gegensatz zu den regulären Galerien folglich alles um den neuen Rockstar-Titel dreht. Realisiert wird die Galerie, wenn sich mindestens 10 Teilnehmer anmelden – aktuell fehlen noch sieben –, ein bestimmter GG-Rang ist dafür nicht erforderlich. Jedem Mitwirkenden steht eine Seite der Plus-Galerie zur Verfügung, pro Beitrag können maximal 1.600 Zeichen genutzt werden (plus Einleitung). Sobald 10 Teilnehmer erreicht wurden, wird das entsprechende Beitragsformular freigegeben, über das ihr euren Screenshot und euren Text bequem einreichen könnt.

Den Stand der Anmeldungen sowie alle weiteren Infos findet ihr in diesem Forumsposting, gegebenenfalls wird auch diese News aktualisiert (bitte nutzt für eure Anmeldung den verlinkten Thread). Als grober Einsendeschluss ist der kommende Samstag, der 3. November, vorgesehen. Sollten bereits zuvor ausreichend Beiträge zusammenkommen, kann die Galerie natürlich auch früher veröffentlicht werden.