Call of Cthulhu: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

PC XOne PS4

Call of Cthulhu ab 35,67 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Cthulhu ab 43,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 30. Oktober, pünktlich zu Halloween, werden Cyanide Studio und der Publisher Focus Home Interactive das auf H.P. Lovecrafts Mythos basierende Ego-Horror-Adventure Call of Cthulhu (Preview) für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Mit einem düsteren und stimmigen Launch-Trailer machen die Entwickler die Fans auf den anstehenden Release aufmerksam.

Die Geschichte des Spiels ist im Jahre 1924 angesiedelt und dreht sich um den Privatermittler Edward Pierce, der auf der abgelegenen Insel Darkwater in Boston den Tod einer Künstlerin und ihrer Familie aufklären will, die bei einem mysteriösen Brand ums Leben kamen. Schon bald gerät er in einen unaufhaltsamen Strudel aus Verschwörungen, Kultisten und kosmischem Horror, in dem die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn miteinander verschmelzen...