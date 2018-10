Origin Access: Kostenlose Testphase und 5 neue Spiele für die Vault

Electronic Arts bietet eine kostenlose Testphase für seinen PC-Abo-Dienst Origin Access an. Bis zum 31. Oktober könnt ihr das Basic-Abonnement starten und dann sieben Tage lang alle im Programm verfügbaren Titel, darunter auch Neuzugänge, wie die beiden Wirtschaftssimulationen Project Highrise und Tropico 5 (Testnote: 8.0), das rundenbasierte Strategiespiel Tharsis und das Stealth-Taktikspiel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (Testnote: 8.5) gratis spielen.

Darüber hinaus wurden fünf weitere Spiele hinzugefügt, die ab sofort allen Abonnenten zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um das Japano-Rollenspiel Cosmic Star Heroine, das Puzzlespiel Opus Magnum, den Action-Platformer Slime-san in der „Superslime Edition“, das Strategiespiel Sudden Strike 4 (Testnote: 6.5) und das Adventure Deponia (Testnote: 9.0).

Die kostenlose Testzeit umfasst alle Vorzüge, die auch Basic-Abonnenten genießen, einschließlich der Möglichkeit, neue Titel wie FIFA 19 (Testnote: 9.5) oder Madden NFL 19 für zehn Stunden Probe zu spielen sowie einen Preisnachlass von zehn Prozent im Origin Store.