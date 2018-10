Medievil: Kein Remaster, sondern ein Remake - Trailer nächste Woche

PS4

Bild stammt aus Medievil 2.

Mit einem Teaser kündigte Sony Interactive Entertainment Anfang Dezember vergangenen Jahres eine Neuauflage des 1998 für die PS-One erschienenen Klassikers Medievil für die PS4 an. In einem damals veröffentlichten Teaser wurde diese als ein Remaster beworben. Wie Shawn Layden, der Vorsitzende der SIE Worldwide Studios, jetzt allerdings während einer kürzlich ausgestrahlten neuen Playstation-Blogcast-Episode klarstellte, wird es doch keine einfache grafisch aufpolierte Neuauflage des Originals, sondern ein komplettes Remake des Spiels sein.

Auf das Thema angesprochen, erklärte Layden, dass die PSOne-Version als Basis für die Entwicklung dient und das Remake das ursprüngliche Design, die Key-Arts und die Philosophie des Originals aufgreift. An dem Projekt sind einige Entwickler des inzwischen geschlossenen Studios Guerrilla Cambridge (zuvor SCEE Cambridge) beteiligt, das die Medievil-Reihe verantwortete. Diese Arbeiten mit Other Ocean Interactive (Giant Cop - Justice Above All) zusammen. Layden versicherte, dass das Remake dem Geist des Originals treu bleiben wird. Ein erster Trailer wird in der kommenden Woche an Halloween, am 31. Oktober, präsentiert.