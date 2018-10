Playstation-Hits: Ab 2. November weitere Titel verfügbar

PS4

Im Sommer diesen Jahres veröffentlichte Sony 23 ausgewählte ältere Spiele wie Bloodborne, The Last of Us Remastered und Batman Arkham Knight erneut unter dem "Playstation-Hits"-Label und bietet diese sowohl im Handel als auch im Online-Store zum Preis von 19,99 Euro an.

Wie der Playstation-Blog nun vermeldet, wird die Verkaufsreihe im November mit Uncharted - The Nathan Drake Collection (GG-Testnote: 9.0), Until Dawn (GG-Testnote: 7.5), Metal Gear Solid 5 - The Definitive Experience (GG-Testnote: 8.5), One Piece - Pirate Warriors 3 (GG-Userwertung 8.3) und Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm 4 (GG-Userwertung 7.3) um fünf weitere Titel erweitert, die ihr ab dem 2. November 2018 erwerben könnt.