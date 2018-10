Blizzcon 2018: Musikalisches Line-up bekanntgegeben

Für die Abschlussfeier der Blizzcon lädt Blizzard jährlich namhafte Bands auf die kleine Live-Bühne ein. Füllten in den vergangenen Jahren noch Top-Acts wie Metallica, Foo Fighters oder Muse den Abend, werden 2018 gleich drei Acts für das musikalische Rahmenprogramm sorgen.

Den Anfang auf der Mythic Stage macht am 4. November um 20 Uhr Ortszeit die Rock-Pop-Band Train ("Drops of Jupiter"), gefolgt vom irischen DJ Kristian Nairn, einigen bekannt als der gewichtige Hodor aus der Serie Game of Thrones. Für den krönenden Abschluss ist die Klassik-Dance-Künstlerin Lindsey Stirling verantwortlich. Das Konzert wird - wie auch alle anderen Highlights der Blizzcon - live im Stream übertragen.