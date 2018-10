Fallout 76: Zwei weitere Beta-Termine für die Xbox One

PC XOne PS4

Nach der ersten Fallout-76-Beta für die Xbox One hat Bethesda via Twitter zwei weitere Testphasen für die Microsoft-Konsole angekündigt. Demnach werden die Xbox-Spieler am kommenden Wochenende, am 27. und 28. Oktober, Appalachia nochmal erkunden können.

Die deutschen Zeiten fallen diesmal etwas humaner aus. So wird der zweite Test am Samstag zwischen 23:00 und 1:00 Uhr abgehalten. Am Sonntag könnt ihr sogar noch etwas früher, zwischen 18:00 bis 20:00 Uhr spielen. Teilnehmen können, wie schon beim ersten Test, nur Vorbesteller des Online-Survival-Rollenspiels. Auch wird ein Xbox-Live-Gold-Abo vorausgesetzt. Die Beta für die PS4 und den PC soll, wie Bethesda bereits bekannt gab, am 30. Oktober starten.