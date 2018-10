Fallout 76: Weitere Beta-Termine für Xbox One + Beta-Terminplan [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 27. Oktober 2018, um 10:44 Uhr

Inzwischen hat Bethesda auch die Zeiten für die restliche Beta bekannt gegeben. Insgesamt sind vier Tests geplant, wobei drei davon Anfang November abgehalten werden. Alle Tests sind für alle Plattformen zugänglich (auch Xbox-One-Spieler können wieder einloggen):

30. Oktober 2018 - 0:00 bis 4:00 Uhr

1. November 2018 - 19:00 bis 0:00 Uhr

3. November 2018 - 22:00 bis 2:00 Uhr

4. November 2018 - 19:00 bis 2:00 Uhr

Bethesda macht darauf aufmerksam, dass die Zeiten sich unter Umständen noch ändern könnten, abhängig davon, wie erfolgreich die vorherigen Tests ablaufen und ob irgendwelche unvorhergesehenen Schwierigkeiten auftreten, für die weitere Optimierungen nötig sein werden.

Originalmeldung vom 25. Oktober 2018, um 12:48 Uhr

Nach der ersten Fallout 76-Beta für die Xbox One hat Bethesda via Twitter zwei weitere Testphasen für die Microsoft-Konsole angekündigt. Demnach werden die Xbox-Spieler am kommenden Wochenende, am 27. und 28. Oktober, Appalachia nochmal erkunden können.

Die deutschen Zeiten fallen diesmal etwas humaner aus. So wird der zweite Test am Samstag zwischen 23:00 und 1:00 Uhr abgehalten. Am Sonntag könnt ihr sogar noch etwas früher, zwischen 17:00 und 19:00, Uhr spielen. Wie schon beim ersten Test können nur Vorbesteller des Online-Survival-Rollenspiels teilnehmen, zudem wird ein Xbox-Live-Gold-Abo vorausgesetzt. Die Beta für die PS4 und den PC soll, wie Bethesda bereits bekannt gab, am 30. Oktober starten.