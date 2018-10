Xbox Game Pass bald auch „im vollen Umfang“ für den PC

XOne

Xbox One ab 449,00 € bei Amazon.de kaufen.

Bisher ist Microsofts kostenpflichtiger Abo-Dienst Xbox Games Pass nur für die Xbox One verfügbar. Zwar können PC-Spieler den einen oder anderen Titel aus dem Play-Anywhere-Programm ebenfalls spielen, wirklich lohnen tut sich der Service für die Windows-Zocker derzeit aber nicht. Laut Microsofts CEO Satya Nadella soll sich das aber „schon bald“ ändern.

Wie Nadella im Zuge der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen verriet, soll der Dienst auf dem Rechner in Kürze in vollem Umfang funktionieren, so dass PC-Spieler ebenfalls den Zugriff auf das aktuelle Angebot von mehr als 100 Spielen erhalten. Dadurch soll auch das Crossplay zwischen den beiden Microsoft-Plattformen weiter gestärkt werden. Wann genau der Service offiziell für Windows verfügbar sein und was dieser kosten wird, ließ Nadella allerdings offen.