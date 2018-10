Tormentum: Point-and-Click-Adventure bekommt einen Nachfolger

PC MacOS

Über dreieinhalb Jahre nach dem Erscheinen von Tormentum - Dark Sorrow hat der Entwickler OhNoo heute verkündet, an Tormentum 2 zu arbeiten. Erneut soll eine düstere, surreale Welt entstehen, die an den Stil extravaganter Künstler, wie H.R. Giger angelehnt ist. Das Point-and-Click-Adventure mixt dabei Horror und Science-Fiction mit einer Prise schwarzem Humor.

Tormentum 2 soll diesmal in der Zukunft spielen, in einem Universum, in dem Computerspiele das einzig Wichtige sind. Es ist eine hoffnungslose Welt, die von der Technologie dirigiert wird. Ihr übernehmt einen Spiele-Schöpfer, der das Ziel hat ein Spiel zu kreieren, das intelligente Kreaturen beheimatet, die in der Lage sind, wie echte Menschen zu fühlen. Als eines Tages ein Paket mit einem mysteriösen Prozessor vor der Tür steht, findet ihr euch in der Welt wieder, die eigentlich für das Spiel vorgesehen war - nur, dass hier nicht alles so läuft, wie es sollte.

Auf der Suche nach einem Gott, der das Entkommen aus dieser gefährlichen, düsteren Welt ermöglichen kann, bereist ihr 130 handgezeichnete Schauplätze - doppelt so viele wie im Vorgänger. Versprochen werden ein nichtlinearer Spielverlauf mit mehrere Enden. Die Musik wartet je nach Spielsituation neben dem düsteren Ambient-Sound wie im Vorgänger auch mit Metal-Einlagen auf. Am 20. Juni des kommenden Jahres soll Tormentum für den PC auf den Markt kommen. Erste Screenshots und einen Trailer hat OhNoo heute ebenfalls veröffentlicht.