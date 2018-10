Steam-Midweek-Madness mit Cities - Skylines, Death's Gambit und mehr

Steam bietet diese Woche wieder neue Angebote in seinem Midweek-Madness-Programm. So könnt ihr diesmal das Aufbaustrategiespiel Cities - Skylines (Testnote: 7.0), das Pixel-Art-Metroidvania Death's Gambit, sowie das Echtzeit-Taktikspiel Bomber Crew günstiger erwerben. Darüber hinaus gibt es aktuell Rabatte auf die beiden Action-Adventures Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) und Just Cause 3 (Testnote: 8.0), das rundenbasierte Japano-Rollenspiel Battle Chasers - Nightwar und weitere Titel. Als Angebot des Tages wurde das Puzzlespiel Opus Magnum im Preis reduziert. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):