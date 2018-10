Red Dead Redemption 2: Videos zeigen Jagd, Wolfsangriff, Reiten & mehr

XOne PS4

Am kommenden Freitag, dem 26. Oktober 2018, werden Rockstar North und der Publisher 2K Games das lang erwartete Red Dead Redemption 2 (Preview) für Xbox One und die PS4 in den Laden bringen. Auf YouTube wurden kürzlich neue Videos zum Open-World-Western veröffentlicht, die verschiedene Spielszenen präsentieren.

Das längste Video zeigt euch rund acht Minuten aus dem Spiel. Darin bekommt ihr den Protagonisten und Outlaw Arthur Morgan bei der Jagd zu sehen. Den Clip könnt ihr euch weiter unten zu Gemüte führen. Weitere Videos, die ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, zeigen ein Feuergefecht in einer Stadt, einen Wolfsangriff, sowie das Reiten im Spiel. Die Szenen stammen allesamt offenbar aus einer zu früh ausgelieferten russischen Version des Titels.