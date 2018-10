Weihnachtsfeier 2018 bei GamersGlobal

Einige von euch hatten ja schon die bewusstseinserweiternde Erfahrung, andere müssen sie erst noch machen in ihrem Leben: die Teilnahme an einer GamersGlobal-Weihnachtsfeier in der Metropole Salmdorf.

Es weihnachtet auch in diesem Jahr wieder schneller, als wir uns das im Oktober ausmalen können. Und am Samstag, den 1.12.2018, weihnachtet es insbesondere in Haar-Salmdorf bei München: Ab 16:00 Uhr laden wir wieder zur Weihnachtsfeier von GamersGlobal!

Bis zu 40 Gäste und GG-Schreiberlinge (oder Videolinge?) sollten in unsere Räumlichkeiten passen, wobei wir nach Anmeldedatum entscheiden, sollte es zu viele Interessenten geben. User ab Rang-28 werden auf jeden Fall zugelassen, wenn sich sich bis zum Anmeldeschluss melden (Rangstufen-Vorteil). Es werden auch wieder einige GG- und Retrogamer-Autoren dabei sein, bereits mit dem Gedanken zu kommen spielen Benjamin Braun, Rüdiger Steidle, Hagen Gehritz, Karsten Scholz und Winnie Forster.

Wichtige Mitteilung für Wiederholungstäter: Wir wollen dieses Mal vom beliebten Chili Con/Sin Carne abrücken und planen eine schmackhafte Alternative, natürlich mit einer Variante auch für die vegetarischen Gäste.

Ihr könnt gerne auch Selten- oder Nicht-GG-Nutzer mitbringen (zum Beispiel den Einheitentyp "Ehefrau"), bitte aber auch hier den Namen angeben. Die Anmeldung erfolgt durch Zahlung des Kostenbeitrags von 35 Euro pro Person entweder per PayPal an paypal (AT) gamersglobal /PUNKT/ de oder durch Überweisung auf unser Konto (Überweisungsdaten anfordern).

Bitte schreibt uns parallel eine E-Mail mit Betreff "Weihnachtsfeier 2018" mit eurem/n Usernamen und Echtwelt-Adresse – auch wenn ihr zu den "Regulars" gehört. Schreibt außerdem dazu, wenn eine oder mehr Personen vegetarisches oder veganes Essen haben möchte. Die Adresse ist redaktion /AT/ gamersglobal #PUNKT# de.

Der Anmeldeschluss ist Freitag, der 23.11.2018. Frühzeitige Anmeldungen erleichtern uns allerdings die Planung. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein ebenso schönes Fest wie in den Vorjahren!

Wer nach Übernachtungsmöglichkeiten sucht: Empfehlen können wir im direkten Umkreis das Novum Hotel Seidlhof sowie das Quality Hotel & Suites (beide in Laufdistanz) sowie im angrenzenden Haar das Acom Hotel (etwa 5 Minuten per Auto, schwierig ohne). Ebenfalls 5 Autominuten entfernt ist das Hotel Wasserburg, etwa 10 Minuten per Auto entfernt liegen Hotel Almwirt, Arthotel Haar, Hotel ibis München Messe und Holiday Inn Express Munich Messe. Eine hier nicht aufgeführte Herberge in Salmdorf fehlt aus konkreten Gründen.