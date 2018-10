The Bard's Tale Trilogy: The Destiny Knight erschienen // Update für Tales of the Unknown

PC

The Bard's Tale Trilogy ab 12,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mit dem Release von The Destiny Knight am 23. Oktober (wir berichteten) wurde nicht nur der remasterte zweite Teil der The Bard's Tale Trilogy auf Steam und GOG.com veröffentlicht, sondern es erfolgte zusätzlich auch ein größeres Update, der den Dungeon-Crawler-Titel auf Spiel-Version 2.01 anhebt. Davon profitiert auch der im August erschienene Auftakt-Titel Tales of The Unknown, der bereits in der Vergangenheit zwei Patches spendiert bekam.

Neben zahlreichen kleinen Fehlerbereinigungen und Balancing-Änderungen wurden dem Spiel neue grafische Effekte, beispielsweise bei bestimmten Zaubersprüchen, hinzugefügt. Zudem haben die Entwickler weitere Features, Komfort- und Interfacefunktionen implementiert. Eine kleine Auswahl davon findet ihr nachfolgend gelistet:

Kampf-Zaubersprüche, die aufgrund der Entfernung der Gegner unwirksam sind, werden farblich in Orange markiert

In Skara Brae findet ihr nun zusätzlich das Casino und die Bank vor, die in der alten Trilogie ursprünglich erst ab dem zweiten Teil verfügbar waren

Im Charakter-Bildschirm wird jetzt der aktuelle Treffer-Bonus angezeigt

Die maximale Scroll-Geschwindigkeit des Kampfprotokolls wurde erhöht

Anzeige eines kleinen Icons, wenn einer eurer Charaktere einen Level aufsteigen oder neue Zaubersprüche lernen kann

Die ausführlichen, englischsprachigen Patch-Notes könnt ihr dem Entwickler-Eintrag vom 23. Oktober auf Steam entnehmen.