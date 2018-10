Humble Store: WB-Games-Classics-Bundle gestartet

Im Humble Store wurde ein WB-Games-Classics-Bundle gestartet, das ausgewählte Titel aus dem Portfolio des Publishers enthält. Unter anderem finden sich Spiele, wie Mittelerde - Mordors Schatten (Testnote: 8.0), Bastion und Batman - Arkham Knight (PC-Testnote: 7.0) in dem Paket. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Beitrag frei zwischen dem Publisher, Humble Tip, dem Knochenmarkspenderprogramm Be The Match und einer weiteren Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das Bundle im Detail:

Ab einem US-Dollar (0,87 Cent):

Batman - Arkham Origins (Testnote: 9.0)

(Testnote: 9.0) Mittelerde - Mordors Schatten: GotY

Scribblenauts Unlimited

10 Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 4,12 US-Dollar (3,58 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 12,00 US-Dollar (10,44 Euro):

Batman - Arkham Knight

Batman - Arkham Knight Season Pass

2,00 US-Dollar (1,74 Euro) Guthaben für das Humble Wallet

Darüber hinaus verschenkt Humble noch ein Starter Pack im Wert von 10 Euro für das Online-Rollenspiel Neverwinter (Basisspiel-Release-Version-Testnote: 6.5), das die drei Bonus-Items „Verzauberte Mulhorand-Waffe“, „Nimmervoller Beutel“ und „Stein der Gesundheit“ enthält. Für jeden verschenkten Freischaltcode erhält Humble eine Provision / Gebühr. Um den Code zu bekommen tragt einfach eure E-Mail-Adresse in das weiße Feld unter dem WB-Games-Classic-Bundle-Angebot ein und ihr bekommt den Code an die übermittelte Adresse gesendet.