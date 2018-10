Spyro Reignited Trilogy im Launch-Trailer

XOne PS4

Spyro Reignited Trilogy ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

In genau drei Wochen werden der Entwickler Toys for Bob und der Publisher Activision mit der Spyro Reignited Trilogy die grafisch und spielerisch überarbeitete Sammlung aus Spyro the Dragon, Spyro 2 - Ripto's Rage! und Spyro - Year of the Dragon für Xbox One und die PS4 auf den Markt bringen. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung wurde auf YouTube nun ein Launch-Trailer online gestellt, der euch auf die drei kommenden 3D-Plattformer einstimmt.

Die deutschsprachige Version des rund zwei Minuten langen Clips könnt ihr euch unterhalb der News anschauen. Die englischsprachige Version findet ihr wie gewohnt in den Quellenangaben verlinkt. Spyro Reignited Trilogy wird ab dem 13. November 2018 im Handel erhältlich sein.