Xbox Game Pass: Weitere Titel zu Halloween

XOne

Xbox One ab 449,00 € bei Amazon.de kaufen.

Pünktlich zu Halloween hat Microsoft das Angebot für seinen kostenpflichtigen Abo-Dienst Xbox Game Pass um neue Titel erweitert. Wie der Publisher bekannt gab, werden die Mitglieder mit den vier Survival-Horror-Adventures Observer, Outlast (Testnote: 7.5), Hello Neighbor und Dead Island - Riptide (in der „Definitive Edition“) beglückt. Letzteres wird allerdings nur außerhalb Deutschlands verfügbar sein, da der Titel hierzulande bekannterweise indiziert ist.

Mit den neuen Titeln erweitert der Betreiber seine „Halloween Collection“, die somit 22 Horrorspiele umfasst, darunter Layers of Fear (Testnote: 8.0), State of Decay 2, Warhammer - Vermintide 2 und Resident Evil - Revelations 2 (Testnote: 8.0). Die komplette Liste der im Abo verfügbaren Horrortitel könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.

Xbox Game Pass kann zum monatlichen Preis von 9,99 Euro abonniert werden und bietet Zugriff auf mehr als 100 Spiele. Zusätzlich erhalten die Abonnenten einen Rabatt von 20 Prozent auf die Spiele und zehn Prozent auf die Zusatzinhalte im Xbox-Game-Pass-Katalog und können neu veröffentlichte und kommende Exklusivtitel von Microsoft direkt am Release-Tag im Rahmen des Programms herunterladen und spielen. Neueinsteiger haben die Möglichkeit den Service ohne kosten zwei Wochen lang auszuprobieren. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.