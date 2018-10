Jade Raymond verlässt Electronic Arts

Bildquelle: YouTube-Kanal: Future of Storytelling

Jade Raymond und Electronic Arts gehen getrennte Wege. Wie der Publisher jüngst bekannt gab, hat die Gründerin und Leiterin des EA-Studios Motive das Unternehmen verlassen. Ihren Posten wird ab sofort Samantha Ryan übernehmen, die bisher für EA-Mobile, Maxis und die Bioware-Studios zuständig war und ab sofort zusätzlich Motive in Montreal sowie alle EA-Studios in Nordamerika, mit Ausnahme von Respawn und EA-Sports, beaufsichtigen wird.

Raymond trat Electronic Arts im Jahre 2015 bei, nachdem sie jahrelang bei Ubisoft als leitende Produzentin unter anderem an Assassin's Creed 2 (Testnote: 9.5), Watch Dogs (Testnote: 9.0) und Splinter Cell Blacklist (Testnote: 8.5) arbeitete. Bei EA war sie im neu gegründeten Studio Motive als Leiterin für ein neues und bisher unangekündigtes Star-Wars-Spiel verantwortlich. Motive war darüber hinaus auch in die Entwicklung des 2017 erschienenen Star Wars - Battlefront 2 (Singleplayer-Testnote: 8.0) involviert. Was Raymond als nächstes machen möchte, ist bisher noch nicht bekannt. Seitens EA heißt es in einem Statement zu ihrem Abschied: