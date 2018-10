World of Warcraft: Classic-Demo zur Blizzcon auch für Besucher

PC MacOS

Blizzard arbeitet weiter an einer Classic-Version von World of Warcraft, die Quests und Gebiete aus den Anfangsjahren des Online-Rollenspiels zurückholt. Zum einen soll so der Ärger mit den illegalen Privatservern endlich ein Ende haben und zum anderen alte Spieler, die zwischen 2005 und 2007 im klassischen Azeroth ihre Freizeit verbrachten, wieder angelockt werden. Zur diesjährigen Blizzcon wird nun eine erste spielbare Version gezeigt, Besitzer eines virtuellen Tickets und Besucher vor Ort bekommen Keys, mit denen sie sich auf den offiziellen Classic-Servern einloggen können und von zu Hause aus selbst in Erinnerungen schwelgen können.

Die Demo umfasst zunächst nur die beiden Low-Level-Gebiete Brachland und Westfall. Charaktere leveln hier von Stufe 15 bis 19. Im frisch eingerichteten Entwicklerblog zu WoW - Classic gibt Blizzard weitere Informationen zur Testversion bekannt: