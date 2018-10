The Bard's Tale Trilogy: The Destiny Knight erscheint am 23. Oktober // Launch-Trailer

PC

The Bard's Tale Trilogy ab 12,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wie der Entwickler inXile Entertainment heute via Twitter bekanntgegeben hat, erscheint bereits morgen am Dienstag, den 23. Oktober, mit The Destiny Knight der nächste remasterte Teil der im August erschienenen The Bard's Tale Trilogy. Den vorab veröffentlichten Launch-Trailer haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden. Während der etwas mehr als zweieinhalb minütigen Laufzeit, bekommt ihr so einen optischen Ersteindruck des neuen Teils vermittelt. Zudem kommt Michael Cranford, der damalige Schöpfer der ersten beiden The-Bard's-Tale-Teile, ausführlich zu Wort. Er beschreibt unter anderem die damaligen Neuerungen, die Inspiration hinter der Fortsetzung sowie deren damalige technische Limitierungen. Die Begeisterung über die seiner Ansicht nach gelungenen Remastered-Version von inXile und den Krome Studios, die jetzt auch für eine junge Generation von Spielern zur Verfügung steht, ist ihm förmlich anzusehen.

Einem weiteren Entwickler-Eintrag auf der Steam-Seite des Spiels ist zu entnehmen, dass auch The Destiny Knight mit zusätzlichen Features ausgestattet sein wird. So soll es beispielsweise einen fließenden Übergang zwischen den Städten und der Wildnis geben, neue Stadt-Artworks und auch Zaubersprüche wie der Teleport-Spell erhalten neue grafische Effekte. Zudem werden jetzt Portale und Fallen in den Dungeons auch optisch sichtbar sein. Zusätzlich sollen mit einem weiteren Update auch diverse andere Spiel-Verbesserungen den Weg in die Serie finden, wie erweiterte Funktionen der Automap oder das automatische Fallen-Entschärfen des Diebes bei einem 100 Prozent-Skill-Wert.

The Destiny Knight wird für PC morgen auf Steam und GOG.com als Teil der The-Bard's- Tale-Trilogy erhältlich sein, zu einer Umsetzung für MacOs oder Linux liegen zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin keine neuen Angaben der Entwickler vor.