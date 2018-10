Gwent - The Witcher Card Game im Launch-Trailer

PC XOne PS4

Es gibt ja so einige Publisher, die den Launch-Trailer zu ihren Spielen bereits zig Tage vor dem Release auf YouTube bereitstellen. CD Projekt ist da anders, denn da erscheint das entsprechende Video, auch wenn es sich "Wie man spielt nennt", tatsächlich erst am Vorabend der Veröffentlichung. Gut, im unten eingebetteten Clip geht es ausschließlich um das Free-to-play-Spiel Gwent - The Witcher Card Game (Preview), aber wer will bei Hexer Geralt schon wählerisch sein? Vielleicht fällt das Gameplay nicht ganz so spektakulär aus, wie der Trailer zum Sammelkartenspiel anmuten lässt. Vielleicht trägt es abseits neuer und oftmals animierter Karten nicht mal viel Neues zum aus The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test: Note 9.0) bekannten Minispiels bei – und Nacktheit spielt erst recht keine Rolle (schade!).

Aber viel wichtiger als Gwent - The Witcher Card Game ist im Zweifel eh der kostenpflichtige Solomodus Thronebreaker - The Witcher Tales (im Test), der ebenfalls ab morgen, und bis zum Konsolen-Release Anfang Dezember exklusiv in CD Projekts hauseigenem Online-Store GOG.com zu haben sein wird – natürlich DRM-frei und Linux-tauglich, ihr wisst schon, Exoten und Monster-Jagen. Übrigens gibt es das Spiel in gleich elf Sprachversionen, darunter vollvertonte Ausgaben auf Englisch und Deutsch. Den Launch-Trailer zu Gwent könnt ihr euch jedenfalls unter dieser Meldung zu Gemüte führen. Aber frei nach dem Motto "doppelt gemoppelt hält besser", verweisen wir an dieser Stelle vor abermals auf den Solotest zu Thronebreaker.