Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, diese Woche steht natürlich ganz im Zeichen von Red Dead Redemption 2. Warum Benjamin allerdings in der Redaktion ist hat noch einen anderen Grund.

Immer nur die selbe Besetzung vor dem MoMoCa-Mikrofon, das ist doch langweilig. Aus diesem Grund haben wir uns Benjamin in die Redaktion eingeladen, mit dem Jörg ein ausgiebiges Pläuschen hält. So viel sei an dieser Stelle verraten, die Monologfreudigkeit des GG-Chefs wird von seinem Gesprächspartner ordentlich ausgebremst, so dass die beiden ungefähr auf die selbe Sprechdauer kommen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:34 Einen verschnupften guten Morgen

00:59 Was sucht Benjamin eigentlich in der Redaktion?

03:08 Die Vorschau: Die beiden Uncut-Stunden von Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry erwarten euch ebenso wie eine SdK zur Fallout 76 -Beta und ein Test zu The Missing . Natürlich macht Jörg auch weiter die Welt von Dark Souls - Remastered in seinem Letsplay unsicher. Aber die Woche steht natürlich ganz im Zeichen von Red Dead Redemption 2 . In einem Artikel werden wir die Story von Teil 1 noch einmal zusammenfassen, es wird eine SdK sowie einen Guide zu Wildwest-Epos geben, ebenso wie ein Zwischenfazit, ein Video mit den witzigsten Situationen und in der nächsten Woche dann den großen Test und eine Wertungskonferenz.

13:24 Was haben die beiden gespielt? Bei Benjamin war es Starlink (im Test)

(im Test) 15:25 Jörg hat fleißig in Reigns - Game of Thrones (Kurztest) getindert

(Kurztest) getindert 17:24 Außerdem stand bei ihm Space Hulk - Tactics auf dem Spielplan

auf dem Spielplan 19:00 Fast schon obligatorisch erzählt Fanboy Jörg noch von Dark Souls - Remastered

23:02 Userfragen, schönste Fragen! Tasmanius hat Interesse an unserer Intromusik

hat Interesse an unserer Intromusik 24:11 JackoBoxo wünscht sich eine Treue-Aktion für Abo-Bestandskunden

wünscht sich eine Treue-Aktion für Abo-Bestandskunden 25:20 Crizzo : Welcher Multiplayermodus konnte die Redaktion am meisten fesseln?

: Welcher Multiplayermodus konnte die Redaktion am meisten fesseln? 28:30 FantasticNerd will die Spendenseite in einem neuen Tab geöffnet kriegen

will die Spendenseite in einem neuen Tab geöffnet kriegen 29:49 Wird Jörg die Switch-Version von Civilization 6 vorstellen fragt Sokar

vorstellen fragt Sokar 32:48 Ein kurzer Einschub zur Weihnachtsfeier 2018

34:06 Tschüss!

